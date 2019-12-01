نائب عن الفتح لـ

2019/12/01 | 19:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أكد النائب عن تحالف الفتح، مهدي تقي، اليوم الأحد، أن سبب الأزمات التي يعيشها العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر تقي في تصريح لـ"العهد

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