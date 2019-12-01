2019/12/01 | 19:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلوى الياس لنبدأ من آدم و حواء ، فآدم و حواء تمت معاقبتها وطُردَ من الجنة بسبب الطرف الثالث … هكذا قيل لنا.لنأتي الى واقعنا الجهنمي ، فمنذ تسع سنوات وبراكين الثورات تثور في عدة دول عربية تحت مسمى “الربيع العربي” وهذه الثورات لم تنل من أسمها نصيب.في بداية تلك الثورات تكون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطرف الثالث !) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطرف الثالث !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).