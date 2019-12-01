تأميم إسقاط النظام

2019/12/01 | 19:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيـدر سعيـد هل تنطلق ثورة تشرين من عقدة تاريخية ما؟ إلى جانب التفسير الوجيه بأن هذه الثورة هي تعبير عن توق أبناء الجيل الذي يقودها إلى نوع من “تحقيق الذات”، بأن يترك بصمتَه على تاريخ بلاده، فيكون صانعًا، ليس للحدث فقط، بل لمفصل شديد الأهمية في هذا التاريخ، إلى جانب هذا التفسير، ذي الطابع النفسي، …

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