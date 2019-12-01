مقتدى الصدر ينشر فيديو لببغاء يردد مقولته ” شلع قلع كلكم حرامية “.. (فيديو)

2019/12/01 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر، اليوم الاحد، مقطعا مصورا لـ”ببغاء” يردد مقولة الصدر “شلع قلع كلكم حرامية”، فيما وصف عادل عبد المهدي بـ”القائد الضرورة”.وكتب صالح محمد العراقي على صفحته في “فيس بوك”: معلومة قد استقال (قائد ضرورة) اخر فعم الهدوء… بحكمة وحنكة الثوار بمعية وجهاء وعشائر العراق وكل محب للوطن السؤال: […]

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