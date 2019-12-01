2019/12/01 | 19:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر لـ RT: القضاء العراقي سيوقف مسؤولين بالنجف متورطين بأعمال عنف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ RT: القضاء العراقي سيوقف مسؤولين بالنجف متورطين بأعمال عنف) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ RT: القضاء العراقي سيوقف مسؤولين بالنجف متورطين بأعمال عنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).