العبادي يدعو الى اختيار رئيس وزراء (مستقل)

2019/12/01 | 19:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاحد، الى اختيار رئيس وزراء مستقل، موضحا انه لن يكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة.

وقال العبادي في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، "حرصت ان تكون مواقفي لصالح الشعب واصلاح الدولة، وسابقى ادافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".

واضاف "ولن اكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وادعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".

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