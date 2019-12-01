انتر ميلان يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على سبال

2019/12/01 | 19:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قفز إنتر ميلان إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس بعد فوزه 2-1 على ضيفه سبال اليوم الأحد بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز.

وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل بتسديدة منخفضة وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بجميع المسابقات.

وقلص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من اليوم.

ويتقدم إنتر بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير وبدون فوز في آخر سبع مباريات.

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