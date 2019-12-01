الجوية يواجه امانة بغداد وديا

2019/12/01 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يواصل فريق القوة الجوية بكرة القدم، اليوم الاحد، تدريباته اليومية استعدادا للمباريات المقبلة من دوري الكرة.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي ان "ملعب القوة الجوية سيحتضن مباراة تجمع الصقور بضيفه أمانة بغداد غدا الإثنين عند الساعة الثانية ظهرا".

وبين ان "هذه المباراة تأتي ضمن الاستعدادات من قبل الكادر التدريبي للفريق بقيادة ايوب اوديشو للمرحلة المقبلة".

ويشارك عدد كبير من لاعبي الجوية مع المتتخب الوطني في خليجي ٢٤.

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