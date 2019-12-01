أربيل تحتضن منتدى لعرض فرص استثمارية بقيمة 127 مليون دولار في نينوى

2019/12/01 | 19:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان في الفترة من 3 - 5 كانون الأول 2019 أعمال منتدى نينوى للاستثمار الذي سيجمع الشركات العاملة في نينوى والقادة الحكوميين مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين وقادة الأعمال وأصحا

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