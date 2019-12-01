وزير النفط يؤكد التزام العراق بقرار خفض الانتاج في اوبك

2019/12/01 | 19:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، الاحد، تجديد التزام العراق الكامل بقرار خفض الانتاج الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة.

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