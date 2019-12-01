2019/12/01 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بين مصدر عن اجتماع النواب لتحديد مواصفات رئيس الوزراء َفي مساء يوم الاحد وقال المصدر ان اعضاء مجلس النواب اتفقوا ع عدة نقاط 🔹️ شخصية وطنية ومستقلة 🔹️ من حملة الجنسية العراقية حصراً 🔹️ لم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام ٢٠٠٣ لحد الان يمتلك قاعدة جماهيرية لدى المتظاهرينهناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع النواب لتحديد مواصفات رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع النواب لتحديد مواصفات رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع النواب لتحديد مواصفات رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).