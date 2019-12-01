الأسود يعلنون الجاهزية لموقعة اليمن بغياب ناطق وعطوان

2019/12/01 | 19:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

اكمل منتخبنا الوطني استعداداته لخوض اخر لقاءات الدور الاول من بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في الدوحة وسيقابل اليوم نظيره اليمني في ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ساعيا لخطف النقطة التاسعة والتشبث بالبطاقة الاولى التي اهلته مبكرا لمربع الذهب وسيكون التعادل ايضا ضامنا لهذا المركز في حين سيشهد ملعب خليفة الدولي وفي وقت واحد مع موعد مباراتنا مباراة حاسمة لبيان المرشح الثاني عن هذه المجموعة بين اصحاب الارض والجمهور قطر والامارات .



مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم السلوفيني كاتانيتش اختار تشكيلته للقاء اليمن واراح عددا من اللاعبين الاساسيين للمباراة المقبلة في نصف نهائي البطولة مع صاحب المركز الثاني الذي سيتحدد اليوم في مواجهة العنابي القطري والابيض الاماراتي ولكل منهما ثلاث نقاط وغلبة الاهداف لصالح الفريق المضيف بتسجيله 7 اهداف ودخلت مرماه كرتان .

حكام العراق خارج البطولة

اعلن رئيس لجنة حكام البطولة طارق احمد مغادرة قضاة الملاعب اروقة المنافسات الحالية في نصف النهائي ممن تأهلت منتخبات بلدانهم المربع الذهبي ومن بينهم الطاقم التحكيمي العراقي المؤلف من علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد الحسين وستكون الخيارات متاحة لتكليف اهل الصافرة المتواجدين في الدوحة من فرنسا والبرتغال وسويسرا وبلجيكا واليابان لادارة مباريات نصف النهائي ولقاء النهائي وتحديد الفائز الثالث في خليجي 24 .

وسيغيب عن منتخبنا في موقعة اليوم اللاعبان امجد عطوان بداعي الحرمان والذي من المحتمل ان يغيب عن مواجهة الدور نصف النهائي بسبب اصابته بشد عضلي وكذلك سعد ناطق الذي أصيب بكسر في الانف خلال مباراة الامارات واجرى على اثره تداخلا جراحيا .

مدرب منتخبنا الوطني كاتانيتش منح راحة سلبية للاعبينا يوم امس الاحد بعد الاجهاد الكبير الذي أصاب اللاعبين من اجل اعادتهم الى الفورمة واكتساب الاستشفاء.

واستغرب كاتانيتش تسريب تشكيلة المنتخب لمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا» انه لا يمتلك مواقع للتواصل الاجتماعي ولديه هاتف قديم يستخدمه في الاتصال فقط ولا يطالع ما يكتب في الصحف والمواقع نهائيا .

الفدائي يعود بعد موقعة اليمن

طبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي اكد إمكانية عودة المدافع سعد ناطق للمشاركة في مباريات كأس الخليج بعد مباراة اليمن بعد اجرائه عملية جراحية سريعة اكتسب خلالها الشفاء وعاد لوضعه الطبيعي .

وبين الجنابي ان الفدائي سيكون بمتناول المدرب بعد حصوله على يوم راحة سلبية وغيابه عن مواجهة اليمن وبالتالي فان اللاعب سيكون جاهزا منذ مباراة الدور نصف النهائي حسب قناعة المدرب .

صفاء يبعث رسالة لأسر الشهداء

لاعب خط الوسط صفاء هادي اكد أن الفوز على قطر والامارات حرر اللاعبين من الضغوطات ومنحهم جرعة معنوية كبيرة قبل مواجهة اليمن والتي نبحث فيها عن الفوز وتطبيق واجبات المدرب من اجل العبور بالعلامة الكاملة .

وبعث هادي برسالة لأسر شهداء التظاهرات قائلا: نحن هنا من اجلكم ونقاتل من اجل دماء الشهداء وسنعود بلقب خليجي 24 الى بغداد اكراما لدماء من دفعوا حياتهم ثمنا لتراب الوطن .

إصابة عضلية خفيفة تهدد مشاركة شريف

الموهوب شريف عبد الكاظم تعرض لشد عضلي خفيف خلال الوحدة التدريبية قبل الأخيرة ومن الوارد جدا ان يغيب عن المباراة كون المدرب يريد الحفاظ على اللاعبين وعدم المجازفة بهم بالاتفاق مع طبيب المنتخب .

شريف اكد ان جلوسه على دكة البدلاء في مباراة الامارات بعد تألقه في موقعة قطر امر يعود للمدرب ولن يؤثر في رغبته وطموحه بل يعطيه دافعا قويا للعودة الى التشكيل الأساس بعد ان خلق كاتانيتش جوا من المنافسة بين جميع اللاعبين .

رواتب كاتانيتش تصل الى قطر

المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس اكد ان قضية رواتب الجهاز الفني تم حلها ومن المؤمل ان تصل مبالغ الرواتب الى قطر لتسليمها الى كاتانيتش ومساعديه .

وأوضح كوركيس ان كاتانيتش لا يهتم بهذه التفاصيل وهو يركز على الأمور الفنية من اجل تحقيق نتائج مميزة في البطولة وكل ما يهمه في هذا الموضوع هو حصول الجهاز المساعد على رواتبه .

أوضح مدرب منتخبنا السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش ان التركيز في جميع المباريات سر الخروج بالنتائج الإيجابية، مؤكدا صعوبة لقاء اليمن الذي سيلعب متحررا من الضغوط ويحاول الخروج بنتيجة إيجابية ترضي أنصاره.

وقال كاتانيتش انه سيطالب اللاعبين بالتركيز العالي أمام اليمن في محاولة لحصد العلامة الكاملة، مبينا أنه لم يقرر حتى الان من سيلعب في التشكيلة الأساسية لكنه سيلجأ إلى اراحة بعض العناصر المهمة من اجل الوصول إلى الدور نصف النهائي واغلب اللاعبين بأتم جاهزية.

وفي ما يخص اللاعب حسين علي فإنه من الصعب جدا أن يتواجد رفقة المنتخب في الفترة الحالية، إلا في حال عودته للعب بصورة طبيعية بموافقة الجهاز الطبي الذي يشرف على عملية إعادة تأهيله.

خلافات الشباب والاتحاد تثير الاستغراب

اثار الخلاف القوي الحاصل بين وزارة الشباب واتحاد الكرة استغراب الاوساط في خليجي 24، اذ يتعمد اتحاد الكرة تجاهل اي طلب او تعاون مع الوزارة في جميع الامور والمواقف ، بشكل كشف عن عدم التنسيق والتعاون بين الطرفين، مايعزز الاختلاف اذ ان كل جهة تعمل بمعزل عن الاخرى بعيدا عن التكاتف والعمل بنكران الذات، الطريقة المتبعة في التواصل بينهما لا تنم عن الاحترافية والتقاليد في تمثيل العراق بالمحافل والمناسبات الكروية، وسوء العلاقة بين الشباب والاتحاد كان مثارا للحديث في اوساط البطولة، وكيف ان الوفدين يمثلان بلداً واحداً ، بما يتطلب من الطرفين التعامل بهدوء والابتعاد عن حب الانا من اجل توفير ارض مناسبة لاسود الرافدين لتحقيق الانتصارات لاسعاد الملايين من ابناء شعبنا.

وعلم وفد الصحافة الرياضية ان اتحاد الكرة رفض اقامة مؤتمر مشترك بين الطرفين يحضره عدد من مسؤولي الوزارة وهم الوكيل الاقدم عصام الديوان وشاكر الجبوري والدكتور اكرم نعيم عطوان ومدير المكتب الاعلامي الدكتور موفق عبد الوهاب ومحمود خلف لاعلان نجاح الملف العراقي والرد على اسئلة الاعلام المحلي والعربي وتوضيح استعدادات البصرة لاحتضان الاشقاء في خليجي 25 .

ابو العينين يشيد بمشاركة العراق

اكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 24 احمد ابو العينين لموفد اتحاد الصحافة الرياضية ان مشاركة العراق في خليجي 24 مميزة ومحط تقدير، بعد تحقيقه الفوز على منتخبي قطر والامارات اضافة الى تواجد جمهوره الرائع في المباريات والاماكن العامة، الذي اضاف على اجواء البطولة جمالية وروعة .

واضاف ان منتخب اسود الرافدين دائما ما يكون فاكهة البطولة في المباريات للأداء المميز والحماسة التي يشعلها في الملعب والمدرجات ،والهتافات الجميلة من الجمهور لتشجيع المنتخب، وكذلك التفاعل الصميمي مع بقية المباريات للمنتخبات الاخرى ومشجعيها.

واشار ابو العينين الى ان خليجي24 حتى الان ناجحة من المقاييس الفنية والادارية والتنظيمية ولاننسى حضور الجمهور بشكل واسع في مباريات منتخبات العراق وقطر وعمان والكويت، واتمنى ان تتأهل تلك المنتخبات ،للانتقال الى الدور نصف النهائي، لكي يتواصل رسم اللوحة الزاهية في المدرجات ، واطالب بقية جماهير المنتخبات الاخرى، بالحضور لمشاركة اشقائهم في البطولة.

وعن قلة الاعتراضات المقدمة من المنتخبات المشاركة الى اللجنة المنظمة اجاب ان ذلك يعود الى الروح الرياضية السائدة في المباريات، وابتعادها عن الشحن الزائد، وبراعة الحكام بعد تطبيق نظام الفار، والتزام اللاعبين بتعليمات المدربين والابتعاد عن الاعتراضات على قرارات الحكام.

وعن توقعاته لنتائج المباريات والمنتخبات التي ستتأهل الى الدور المقبل قال: العراق ضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة اليمن وقطر تحتاج الى الفوز او التعادل امام الامارات لمرافقة اسود الرافدين عن المجموعة الاولى، اما في الثانية فان المواجهات المقبلة ودقائقها الاخيرة ستحسم المتأهلين، فبطولة الخليج نتائجها خارج التوقعات دائما لقوة المنافس.

كاتانيتش يحضر مباراة الكويت وعمان

حضر السلوفيني كاتانيتش برفقه جهازه المساعد مباراة الكويت وعمان التي جرت في ملعب الدحيل ودون العديد من الملاحظات الفنية على اداء المنتخبين، وطريقة لعبهما وعملية التحضير الهجومي والتنظيم الدفاعي، وجاء حضور كاتانيتش بعد ضمان انتقال منتخبنا الى الدور المقبل، ورغبته بالاطلاع على المستويات الفنية والبدنية والتكتيكية للازرق الكويتي والاحمر العماني، لانه يعتقد بانهما الاقرب للانتقال الى الدور المقبل وتحسبا لمواجهة اي منهما في خليجي 24.

الانذارات تغيب عطوان

يغيب امجد عطوان عن لقائنا مع اليمن بسبب تراكم الانذارات التي حصل عليها في مباراتي قطر والامارات، وسيكون عطوان متواجدا مع الاسود في الدور نصف النهائي، ويعمل كاتانيتش على تعويض غياب عطوان ويتمنى ان يقدم البديل الاداء الجيد ، بعد التألق الرائع للاعب امجد في المباراتين ونيله الاشادة والثناء من المتابعين في خليجي 24 ، وما يميز عطوان براعته في تطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية بكفاءة عالية.

شيبو يمتدح الاسود

امتدح المحلل الكروي المعروف يوسف شيبو تصدر اسود الرافدين مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على قطر والامارات، وقال لموفد اتحاد الصحافة الرياضية: ان المنتخب العراقي قدم مباريات جميلة امتزجت بالتكتيك والمهارة، والاسود في كل بطولة يقدمون صورة مشرقة وجميلة عن الحماسة والاصرار في انتزاع الفوز وعدم التهاون في المباريات بغض النظر عن المنافس.

واضاف: لم يكن الفوز الشيء الجميل في البداية العراقية في خليجي 24 ،وانما زجه بمجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين فاجؤوا الجميع في البطولة بانتزاع الفوز لامتلاكهم روحية الابداع وعدم الخوف من خوض المباريات الدولية القوية وتلك من الصفات المهمة المميزة لنجاح اللاعب.

واشار شيبو الى ان منتخب العراق يمتلك الافضلية على اليمن ، ولكن عليه التركيز لان المنافس لم يعد له شيء يخسره ويبحث عن حفظ ماء الوجه ، ومدرب العراق كاتانيتش مطالب بتفعيل الجانب الهجومي في المباريات لانه يمتلك قدرات رائعة.

تجارة رائجة

انتشرت في خليجي 24 ظاهرة بيع اعلام المنتخبات المشاركة امام الملاعب التي تقام عليها المباريات ، تلك الظاهرة شهدت الاقبال الشديد من الجمهور الوفي الذي يحضر المباريات وبعد توجيه السؤال للمشرف عن بيع الاعلام في البطولة : قال نجحت التجربة بشكل كبير والجميع متعاون والاكثر مبيعا اعلام منتخبات العراق وقطر والكويت، جمهور تلك المنتخبات حفزنا للاستمرار فيها حتى نهاية البطولة.

درويش: العراق قادم بقوة

اكد الصحفي العماني ناصر درويش ان المنتخب العراقي قادم بقوة للمنافسة على احراز لقب خليجي 24 ومباراته امام اليمن تحصيل حاصل والترشيحات تصب لمصلحته للفوز ليكون المنتخب الوحيد في البطولة الذي يمكنه الوصول الى النقطة التاسعة بعد تعثر المنتخبات في المجموعتين.

وقال درويش: ما يحسب للعراق انه يمتلك نخبة طيبة من اللاعبين في كل بطولة ويقدمها للنجومية على الرغم من غياب اكثر من لاعب مهم في المنتخب، ولكن على المدرب كاتانيتش ان يحذر في النصف النهائي، لان الحسابات مختلفة والمواجهات تكون اقوى من الدور الاول، وعليه ان يركز في قراءة المنافسين لوضع العلاج لتحقيق الفوز والانتقال الى المباراة النهائية.

وعن ترشيحاته للوصول الى المباراة النهائية: اتوقع ان يكون في الدور نصف النهائي العراق وقطر وعمان والسعودية وعندها يكون لكل حادث حديث ومبارياتها تحسم على جزئيات صغيرة، وما يفرحنا ان خليجي 24 جميلة ومنافساتها قوية.

اتحاد الخليج يحتفي بنجوم الدورات السابقة

يكرم اتحاد كأس الخليج في الدورة الحالية العديد من نجوم الدورات السابقة وتم اختيار علي بن احمد البو عينين نائب رئيس الاتحاد البحريني والكابتن حسين سعيد من العراق ومحمد ربيع من سلطنة عمان والراحل محمود صوفي من قطر وبشار عبد الله من الكويت لنيل جوائزه ولم ترشح اتحادات السعودية والامارات واليمن اي شخصية ادارية او اعلامية او لاعب سابق للتكريم حسب ما اشارت له مصادر البطولة .

اللجنة المنظمة لم تحدد ملاعب نصف النهائي واللقاء الختامي

اعلنت اللجنة المنظمة انها لم تحدد حتى الان الملاعب التي ستقام عليها مباراتا نصف النهائي وختام البطولة وان خيارات عديدة امامها للبت بهذا الموضوع اليوم او غدا يشار الى ان ملعبي خليفة الدولي الذي يتسع لاربعين الف متفرج المخصص لمباريات المجموعة الاولى واستاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل لفرق المجموعة الثانية قد احتضنا لقاءات دوري المجموعات ومن المؤمل اضافة ملاعب جديدة للعب عليها في الادوار اللاحقة لكن لم يتم الاعلان عنها .

صحفي يمني يشيد بالكرة العراقية

اشار الدكتور محمد حسين النظاري استاذ الاعلام الرياضي المشارك من جامعة البيضاء اليمنية وممثل وفد الجمعية اليمنية للاعلام الرياضي لهذه البطولة الى ان الفريق العراقي كان مفاجاة النسخة الحالية وقدم اداء ممتازا في اللقاء الاول امام قطر وعكس التوقعات التي كانت سائدة في اروقة المسابقة قبل انطلاقها بتحقيق العنابي نتيجة ثقيلة على اسود الرافدين بفعل غياب ابرز لاعبيه والاعتماد على تشكيلة شبابية في الافتتاح وجاءت المباراة الثانية مع الامارات ردا بليغا عن احقية المنتخب في المنافسة ونيل فوز مضاف لم يكن بالمصادفة بهدفين نظيفين .

واضاف ان اللقاء الاول استنزف طاقات لاعبيكم واجهدهم كثيرا ولم يقنع الاداء مدربكم كاتانيتش واتوقع اليوم فوزا عراقيا على منتخبنا قياسا الى نتيجتي المباراتين السابقتين ونتمنى مشاهدة مباراة جيدة ارى فيها اسود الرافدين سيذهبون بعيدا في هذه البطولة وقلوبنا معكم في مواصلة التفوق ونبارك لكم استضافة خليجي 25 في البصرة هذه المدينة التي لها ذكريات طيبة في قلبي حيث درست بها الماجستير في جامعة البصرة .

حمود فليطح يرشح العراق وقطر والكويت والسعودية لنصف النهائي

رشح اللاعب الكويتي السابق واحد نجوم دورات الخليج الكروية والمدير العام لهيئة الشباب والرياضة في بلده منتخبات العراق وقطر عن المجموعة الاولى والكويت والسعودية من المجموعة الثانية لنصف نهائي خليجي 24 في ضوء المستويات التي قدمت في اللقاءات الماضية.

واشار فليطح إلى ان فوز العراق على قطر والكويت على السعودية غير الكثير من حسابات التأهل ووضع معادلات جديدة .

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