مدربون عرب: أسلوب المنتخب العراقي متميز في جميع النواحي التكتيكية

2019/12/01 | 19:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رشح مدربون عرب اسود الرافدين للفوز بكاس بطولة خليجي 24 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد الاستقرار الفني الذي ظهرت عليه تشكيلته في مباراتي قطر والإمارات. وقال المدرب السوري حسام السيد: ان المنتخب العراقي اصبح اكثر استقرارا وان هناك وضوحا في الجوانب التكنيكية للملاك التدريبي فضلا عن الجهود الفردية التي يبذلها اللاعبون ومن خلالها حصلنا على تعاون جماعي ادى بالنتيجة الى فوزين مهمين واكد ان استقرار التشكيلة يعد أمرا مهما للمضي قدما نحو كاس البطولة الذي أراه يلوح بالافق نتيجة زج الوجوه الشابة من قبل كاتانيتش فضلا عن ان الروح المعنوية مرتفعة للغاية .



واشار الى انه يعتقد بان العراق سيجعل من بطولة الخليج معبرا الى الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كاس العالم وكاس اسيا.

من جانبه بارك مواطنه المدرب محمد قويض النتائج المتميزة التي حققها العراق من خلال فوزه على بطل اسيا والبلد المضيف للبطولة من خلال خطط تدريبية جديدة تعتمد على الاسلوب الهجومي مما يعني ان العراق ماض نحو انجاز خليجي جديد .

كما اثنى المدرب المصري محمد علوش الذي سبق له ان عمل في الدوري العراقي مع نادي السماوة على القدرات الفنية التي برز فيها اللاعب العراقي وقال: ان المنتخب قدم تصفيات مهمة تصدر فيها مجموعته وهو مطالب ان يثبت أحقيته في الصدارة والتأهل .

كما أبدى المدرب السوري نزار محروس ارتياحه للطريقة التي اتبعها كاتانيتش في البطولة وهي تختلف جذريا عما كانت في جعبته اثناء التصفيات وقال ان المنتخب العراقي اصبح اكثر اثارة وحركة وقوة هجومية ويلعب من اجل الفوز حتى دقائق اللقاء الاخيرة من دون الاعتماد على تكريس الخطوط الدفاعية موضحا ان الفوز والحصول على كاس البطولة يتطلبان ايجاد ثغرات في الفريق الخصم يمكن النفاذ منها.

من جانبه أوضح مهاجم منتخبنا السابق الدولي عماد محمد أن مباراة اليوم مع اليمن نستطيع القول بأنها تحصيل حاصل مع احترامنا الشديد للفريق المنافس الذي لم يتذوق طعم الفوز في أي مباراة منذ مشاركته في بطولات الخليج وقال: ان الوطني حسم صدارة المجموعة مبكرا بعد إزاحته الفريق القطري صاحب الضيافة والاماراتي، لافتا الى ان على المدرب كاتانيتش أن يغير من إسلوب خطة اللعب من الدفاع الى الهجوم في هذه المباراة بالذات وإعطاء الفرصة للشباب الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في مباراتي قطر والامارات والكل يعرف أن مثل بطولات غرب آسيا والخليج تكون فرصة مناسبة للمدرب باشراك المتميزين في الدوري ضمن قائمته من أجل التعرف أكثر على مستوياتهم ومنحهم الثقة المطلوبة بحيث لو غاب اللاعب الاساسي يكون هناك بديل ناجح للتعويض ولاحظنا أن منتخبنا الوطني عندما غاب عنه ثمانية لاعبين أساسيين من نادي الشرطة ولديه مباراة مهمة أمام قطر كان للشباب البدلاء كلمتهم في تحقيق فوز كبير ومستحق على بطل آسيا وفي المباراة الثانية أحدث المدرب تغييرا أيضا وحقق فوزه الثاني ليؤكد أن جميع اللاعبين هم أساسيون.

من جانبه قال الزميل الاعلامي حارث النعيمي: بالتأكيد الوطني ظهر بمستوى عال جداً في المباراتين لاسيما في مباراة الافتتاح أمام أصحاب الأرض والجمهور المنتخب القطري واستطاع منتخبنا أن يحقق فوزاً ثميناً بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وهذه النتيجة أعطت دافعاً نفسياً ومعنوياً لتحقيق الانتصار الثاني على المنتخب الإماراتي الأصعب والأبرز في المجموعة بنتيجة هدفين من دون رد.

واستطاع منتخبنا أن يظهر بالشكل الذي يليق بسمعة الكرة العراقية بقيادة مدربه كاتانيتش على الرغم من عدم تواجد تشكيلة المنتخب بالكامل، منوها بان الوضعية الحالية للمدرب السلوفيني ممتازة واستطاع أن يستقطب لاعبين شباباً عزز من خلالهم المناطق الشاغرة في صفوف الفريق وعلى الرغم من مشاركتهم لأول مرة الا انهم أثبتوا إصرارهم وعزيمتهم على تحقيق الفوز وأنهم جيل المستقبل.

وقال مدرب فريق الصناعات الكهربائية عادل نعمة : ان منتخبنا قدم اداء عاليا خلال المباراتين اللتين خاضهما وحقق الفوز فيهما على منتخبي قطر والامارات ، مبينا ان جميع اللاعبين كانوا على مستوى من الانضباط التكتيتي والمهارة الفردية داخل الملعب.

وأضاف، من خلال ما تقدم يضعنا أمام طموح كبير بأن يخطف منتخبنا لقب البطولة الذي غاب عن خزانته لسنوات عديدة ، ولو ان الحديث عن اللقب ما زال بعيدا لاسيما ان هناك منتخبات في المجموعة الثانية لديها طموح كبير بتحقيق اللقب.



وأكد نعمة جاهزية جميع لاعبينا سواء كانوا من التشكيلة الأساسية أو ممن يجلسون على دكة البدلاء لخوض ما تبقى من مباريات البطولة بنفس المستوى والروح التي انتشى بها الجميع ، وان ما قدمه لاعبونا الذين شاركوا للمرة الاولى جعلنا نقتنع بصورة كبيرة بأدائهم العالي من دون أي تخوف على مستقبل اسود الرافدين لاسيما في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

من جانبه أكد المدرب المساعد لكرة الزوراء أحمد خضير ان مستوى أداء لاعبي منتخبنا تصاعد بشكل ملفت للنظر من مباراة الى أخرى ، وخير دليل ما تحقق من انتصارات رائعة جعلتنا نطمح ونفكر بشكل أكبر ونبالغ في طموحاتنا التى أخذتنا الى الحلم الأكبر في التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأشار خضير الى ان منتخبنا قدم مباراتين كبيرتين توجهما بالفوز على صاحب الضيافة المنتخب القطري والمرشح الساخن لخطف اللقب وكذلك الامارات الذي يمتلك نخبة رائعة من اللاعبين النجوم ، وهذا ما يدعونا الى ان نرى منتخبنا بأفضل حال مما شاهدناه بعد الأداء الكبير في هاتين المباراتين ، موضحا ان وتيرة اداء لاعبينا تصاعدت من مباراة الى أخرى وبتنا لا نميز بين اللاعب الأساس والاحتياط كونهم قدموا أداء أبهر كل من تابع مباريات المنتخب وأعاد للأذهان التاريخ الناصع لاسود الرافدين.

وبين مدرب حراس مرمى الاخاء اهلي عالية اللبناني معن جميل ان حظوظ المنتخب اصبحت كبيرة بعد ظهوره المميز في مباراتي قطر والامارات اذ قدم مستويات جيدة وبدأت شخصية الفريق تفرض نفسها على المنافسين منوها بان اسلوب المدرب كاتانيتش وتوظيفه الصحيح للاعبين ودوره الفاعل في منح الفرصة لاسماء شابة ستبرز مستقبلا واسهم السلوفيني كثيرا في تحسن اداء اسود الرافدين نحو الافضل، وبالتالي فان منتخبنا استحق الفوز وحصد 6 نقاط ثمينة جعلته اول المتأهلين الى المربع الذهبي.

واشار جميل الى انه يتوقع ان يلعب الفريق اللقاء النهائي لبطولة كأس الخليج امام الاخضر السعودي في حال لم يلتقيا في دور الاربعة وطالب اللاعبين بالتركيز وعدم الاستهانة بالخصوم لانهم الاقرب حتى الان لاحراز الكأس حسب النتائج الاولية.

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