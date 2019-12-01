رونار: سقف طموحات الأخضر السعودي عال جدا.. ولكن؟

2019/12/01 | 19:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة/ بلال زكي

أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رونار ان سقف طموحات فريقه مرتفع جدا ولكنه يحتاج الى الفوز على المنتخب العماني وضمان التأهل أولا قبل التفكير فيما هو أبعد من ذلك في الوقت الحالي.

وقال رونار في المؤتمر الصحفي الذي حضره موفد «الصباح»: ان الأخضر السعودي لا يمتلك الوقت الكافي للاستعداد بافضل صورة ممكنة كونه خاض مساء أمس الأول السبت مواجهة مهمة وسيلعب اليوم الاثنين مباراة أكثر أهمية، وليس أمامه سوى ان يكون جاهزا بشكل تام نظرا لصعوبة المجموعة الثانية واحتمالية تأهل أي من المنتخبات الأربعة.

واشار الى ان الفرق التي تلعب بخيارين «الفوز أو التعادل» تكون مهمتها أصعب نوعا ما، كون تلك الخيارات تشتت أفكار اللاعبين كثيرا، عكس السعودية التي ستلعب من أجل الفوز فقط، وهذا الأمر له مردودات ايجابية، لان مصيرنا بايدينا ولن ننتظر الهدايا من المنتخبات المنافسة.

ولفت الى ان مشكلة فريقه تمكن في استسهال الأمور خلال بعض المباريات، وهذا ناجم عن الثقة العالية بالنفس، لذا نحتاج الى ان نكون أكثر تركيزا وانضباطا داخل أرضية الميدان.

وامتدح رونار نجوم الهلال الذين اشتركوا في مباراة أمس الأول، لاسيما انهم عائدون من رحلة شاقة مع ناديهم وكانوا كلمة السر في تحقيق الفوز على البحرين بثنائية نظيفة وانعاش حظوظ الأخضر في التأهل، كما اثنى أيضا على العناصر الشابة برغم الخسارة في المواجهة الأولى أمام الأزرق الكويتي.

واضاف ان فريقه لا يخشى أي منتخب ولديه سقف طموحات مرتفع جدا ولكن يجب سير الأمور تدريجيا من خلال حجز احدى بطاقتي التأهل أولا، ثم الشروع برحلة البحث عن احراز اللقب، مبينا انه سبق ان مر بمثل تلك التجارب من خلال الخسارة في المباراة الأولى لكنه كان دائما ما يعود وبقوة في بعض الأحيان يخرج متصدرا للمجموعة.

وحول الفلسفة التدريبية التي ينتهجها، أكد رونار ان هناك أمرين في كرة القدم، الأول ان تنتظر الخصم في موقعك، والآخر ان تكون المبادر وتستحوذ بصورة دائمة على الكرة، موضحا انه دائما ما ينتهج الاسلوب الثاني مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة عدم فقدان الكرة في المناطق الخطرة، ما سيعرض الفريق لمشكلات قد يكون في غنى عنها.

وفي معرض رده على سؤال لاحد الزملاء الصحفيين في الوفد العراقي، قدم رونار التهنئة لمنتخبنا كونه أول المتأهلين الى نصف النهائي، متوقعا انه قد تكون هناك فرصة كبيرة للقاء المنتخبين العراقي والسعودي في الدور المقبل.

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