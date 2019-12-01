بالصور.. العثور على تماثيل ملكية بينها تمثال رمسيس الثاني أمام الآله رع حور

2019/12/01 | 19:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عثرت البعثة الأثرية الألمانية المصرية المشتركة، في منطقة المطرية شرقي القاهرة، على أجزاء من تماثيل ملكية، وجدار كبير من الطوب، يعود إلى عصر الدولة الحديثة.

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