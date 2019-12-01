تفاح لا يتلف لمدة عام كامل!!

2019/12/01 | 19:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أكثر من 20 عاما من الدراسات الهادفة إلى تطوير فاكهة تقاوم التلف، تحقق "الحلم" في أسواق الولايات المتحدة بطرح "تفاح جديد" يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لعام كامل وهو في حالة ممتازة.

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