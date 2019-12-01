2019/12/01 | 19:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رجح النجم الدولي السابق، احمد راضي، تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب كأس الخليج "خليجي 24" في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم منتخب اسود الرافدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب دولي سابق يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب دولي سابق يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).