2019/12/01 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين عام حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الأحد، لقد سقط القناع عن مؤامرة الفوضى الخلاقة ومن يقف وراءها ممن هم خارج الحدود، وانتهت الايام الصعب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوري المالكي: انتصرت الارادة التغييرية السلمية على ارادات الانحراف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوري المالكي: انتصرت الارادة التغييرية السلمية على ارادات الانحراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).