2019/12/01 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون : الحراك الشعبي يتواصل ولن نتراجع حتى تحقيق المطالب إستمرار دعوات الإضراب ومسيرات طلابية تتوشح بالسواد حداداً على الشهداء بغداد – قصي منذر خرج مئات الالاف من المواطنين في مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات متوشحين بالسواد حدادا على أرواح شهداء التظاهرات في الناصرية والنجف وبقية المناطق وسط هتافات (بالروح بالدم نفديك يا عراق) […]

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