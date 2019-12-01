2019/12/01 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء: مذكرة قبض ومنع سفر بحق ضابط متهم بقتل متظاهرين بغداد – عبد اللطيف الموسوي أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق الركن جميل الشمري.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت […]

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