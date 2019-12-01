2019/12/01 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقليص ساعات الدوام بمواقع التسجيل والإجازات المرورية الإطاحة بداعشي وتحييد آخرين يختبئون داخل نفق في عين الجحش بغداد – فائز جواد أعلنت قيادة عمليات نينوى عن قتل عدد من عناصر تنظيم داعش كانوا يختبئون داخل احد الانفاق في المحافظة.وقالت القيادة في بيان امس إنه (بناء على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عدد من العناصر […]

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