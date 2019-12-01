القبض على متهم بعملية سطو في بغداد سرق 60 مليون دينار ومصوغات ذهبية

2019/12/01 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، القبض على متهم مطلوب بقضية للسطو المسلح على دار شمالي العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الاعظمية وبعد جمع المعلومات والتحري القت القبض على متهم مطلوب بقضية للسطو المسلح على دار شمالي العاصمة وسرقة مبلغ من المال قدره (ستون مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية)".

وأضاف انه "بعد التحقيق معه اعترف بجريمة السطو المسلح وبالاشتراك مع متهمين اخرين، تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٣ ق.ع)".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاحد، تكليف قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار، خلفاً للقائد السابق، اللواء محمد القريشي "أبو الوليد".

وقال عبد الكريم خلف، في تصريح

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، باحباط هجوم شنه تنظيم داعش على مقر سرية للجيش العراقي، شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مقر سرية للجيش تقع في أطراف قرية الاصلاح بريف ناحية جلولاء

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، القبض على 7 اشخاص مشتبه بهم، قادمين من محافظة البصرة باتجاه مدينة الناصرية.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قوة مشتركة من فوج طوارئ ذي قار الساد

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