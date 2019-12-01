النازحين يناشدون الحكومة بتوزيع الكاز الأبيض

2019/12/01 | 20:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ تحسين شيخ كالو مع اقتراب برودة فصل الشتاء وسقوط الأمطار بكثافة، النازحين يشكون من عدم توزيع الكاز الأبيض ويناشدون الحكومة بتوزيعه في حديث ل ايزيدي 24 قال المواطن النازح “احمد خديدا”، “ايام قليلة تفصلنا عن الصيام والعيد والكثير من العوائل في المخيمات في بيوتهم لا توجد ١٠ لترات من الكاز لتشغيل مدفأة …

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