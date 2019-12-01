2019/12/01 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الصفحة الرئيسية سياسي سياسيحرب: البرلمان وقع بخطأ دستوري بشأن مرشح الحكومة المقبلة 19:25 – 01/12/2019 0 المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، وقوع البرلمان بخطأ قانوني ودستوري بمخاطبته رئاسة الجمهورية لأرسال مرشح الحكومة المقبلة، مبينا ان المرشح يخرج من الكتله الأكبر ورئيس الجمهورية يكلفه ولايحق له الترشيح.وقال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرب: البرلمان وقع بخطأ دستوري بشأن مرشح الحكومة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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