2019/12/01 | 20:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو المثنى: نرحب بتمرير البرلمان لاستقالة الحكومة، ونطالب بالتغيير الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو المثنى: نرحب بتمرير البرلمان لاستقالة الحكومة، ونطالب بالتغيير الشامل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو المثنى: نرحب بتمرير البرلمان لاستقالة الحكومة، ونطالب بالتغيير الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).