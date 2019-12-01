الناطق باسم القائد العام لـ واع: تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار

2019/12/01 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الكريم خلف، مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد، بتكليف العميد الدرع ريسان كاصد الابراهيمي، قائداً لشرطة محافظة ذي قار.

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