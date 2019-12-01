ثغرة قانونية تنهي جدل الكتلة الأكبر.. المتظاهرون مخولون باختيار بديل عبد المهدي

2019/12/01 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبقا لرأي خبراء القانون والدستور فأن تصويت البرلمان اليوم على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس ذا اهمية أو اثر قانوني ، حيث ان الاستقالة تعتبر مقبولة بمجرد الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة أو تقدم إلى رئيس الجمهورية.وحسب طارق حرب الخبير القانون فأنه” بمجرد اعلان استقالة الحكومه فأن المده التي تفصلنا […]

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