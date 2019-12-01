بالوثيقة.. عبد المهدي يشكر المدراء والمستشارين والعاملين بمكتب رئيس الوزراء ويمنحهم قدم لـ 6 أشهر

2019/12/01 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، رسالة شكر للمدراء والمستشارين والعاملين بمكتب رئاسة الوزراء.ونصت رسالة عبد المهدي التي وجهها الى المدراء والمستشارين والموظفين والمنتسبين العاملين في مكتب رئيس الوزراء، على أنه “وجه الشكر والتقدير لكم تثمينا لجهودكم وتفانيكم في انجاز المهام الموكلة اليكم وعملكم الدؤوب، املين منكم تقديم المزيد من العطاء خدمة […]

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