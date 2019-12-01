مثيرو الشغب لم يرحموا قنصلية ايران المحروقة في النجف

2019/12/01 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف عن احراق القنصلية الايرانية في النجف للمرة الثانية من قبل مجموعة مجهولة في منطقة الحنانة وسط مدينة ...

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