صور.. محتجون يحرقون القنصلية الايرانية في النجف مجددا

2019/12/01 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون في مدينة النجف، على اشعال النيران بمبنى القنصلية الايرانية، في حداث الثاني من نوعه في بعد اربعة ايام فقط.وأظهرت مقاطع فيديو وصور مجموعة من الشبان وهم يقومون بحرق أجزاء من مبنى القنصلية.وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة تعرضت للحرق في وقت سابق من هذا الشهر على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق.

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