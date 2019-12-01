ذي قار تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين باستثناء المؤسسات الصحية والخدمية

2019/12/01 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت محافظة ذي قار، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة انه "ديوان محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين باستثناء المؤسسات الصحية والمصارف والدوائر الخدمية".

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