اعلان سار من التقاعد العراقية

2019/12/01 | 20:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، دفع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر كانون الاول ٢٠١٩ وأن بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم.وقالت الهيأة في بيان"تم دفع مكافأة نهاية الخدمة مع قائمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم".

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