التعليم العالي تعلن نتائج القبول للدراسة المسائية

2019/12/01 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتائج القبول للطلبة المتقدمين على الجامعات الحكومية للدراسة المسائية عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

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