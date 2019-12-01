2019/12/01 | 20:56 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أعلن النائب غايب العميري، الأحد، عن تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار.وقال العميري إنه تم “الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية على تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).