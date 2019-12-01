قائد شرطة ذي قار: المحافظة آمنة وغلق جميع مداخلها ومخارجها

2019/12/01 | 20:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اكد قائد شرطة ذي قار اللواء الركن، محمد القريشي {ابو الوليد}، ان المحافظة آمنة، وتم غلق جميع مداخلها ومخارجها.

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