ذي قار تعلن تعيطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

2019/12/01 | 20:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اعلن ديوان محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة غداُ الاثنين.

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