بالفيديو: عشائر ذي قار تحذر من الأجندات بأهازيجها الحماسية

2019/12/01 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

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