أردوغان يبحث مع فون دير لين انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

2019/12/01 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وموضوع اللاجئين السوريين في تركيا، مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك، اليوم الأحد،

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