للمرة الثانية.. حرق القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف

2019/12/01 | 21:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بعد أقل من أسبوع من حرقها..قام متظاهرون في محافظة #النجف، مساء اليوم الأحد، بإحرق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية في المحافظة المقدسة.وقال مصدر أمني، لـ”الحل […]

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