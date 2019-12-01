سائرون تعلن مقاطعة اجتماعات القوى السياسية الخاصة باختيار رئيس الحكومة الجديدة

2019/12/01 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت كتلة تحالف سائرون، الاحد 1 كانون الاول 2019، مقاطعة اجتماعات القوى السياسية الخاصة باختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال الكتلة في بيان مقتضب، إنها "قررت عدم حضوره أي اجتماعات مع الكتل السياسية لإختيار بديل لعادل عبدالمهدي".

وأضافت، أن "الأمر الان من اختصاص الشعب والمتظاهرين".

وكان مجلس النواب قد صوت، اليوم الاحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور، بعد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.

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