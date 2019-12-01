حسن عجمي - الثورة على اليقينيات

2019/12/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي تبدأ الثورة بكسر المُحرَّمات و تحريم الحلال و تحليل الحرام.تكمن ماهية الثورة في التحرّر من اليقينيات لكي نتحرّر حقاً من سلطة الطغاة القائمة على اليقينيات الكاذبة التي لا تقبل الشك و المراجعة و الاستبدال.فغاية الثورة الحقيقية كامنة في إحلال سيادة المعتقدات الممكنة أو المحتملة التي تُحرِّرنا بكونها مجرّد معتقدات ممكنة الصدق أو احتمالية الصدق بدلاً من أن تكون يقينيات قامعة للحريات و الحقوق الإنساني......

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