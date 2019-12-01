2019/12/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسن_عجمي تبدأ الثورة بكسر المُحرَّمات و تحريم الحلال و تحليل الحرام.
تكمن ماهية الثورة في التحرّر من اليقينيات لكي نتحرّر حقاً من سلطة الطغاة القائمة على اليقينيات الكاذبة التي لا تقبل الشك و المراجعة و الاستبدال.
فغاية الثورة الحقيقية كامنة في إحلال سيادة المعتقدات الممكنة أو المحتملة التي تُحرِّرنا بكونها مجرّد معتقدات ممكنة الصدق أو احتمالية الصدق بدلاً من أن تكون يقينيات قامعة للحريات و الحقوق الإنساني......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - الثورة على اليقينيات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تكمن ماهية الثورة في التحرّر من اليقينيات لكي نتحرّر حقاً من سلطة الطغاة القائمة على اليقينيات الكاذبة التي لا تقبل الشك و المراجعة و الاستبدال.
فغاية الثورة الحقيقية كامنة في إحلال سيادة المعتقدات الممكنة أو المحتملة التي تُحرِّرنا بكونها مجرّد معتقدات ممكنة الصدق أو احتمالية الصدق بدلاً من أن تكون يقينيات قامعة للحريات و الحقوق الإنساني......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - الثورة على اليقينيات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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