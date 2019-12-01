2019/12/01 | 21:13 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكسترا نيوز تستعرض السيناريوهات المنتظرة فى العراق بعد إعلان البرلمان قبول استقالة رئيس الحكومة.. محلل: رئيس الحكومة الجديد سيكون تكنوقراط..وسياسى عرا... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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