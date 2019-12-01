سائرون: لن نحضر اجتماعات إختيار بديل عبد المهدي

2019/12/01 | 21:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت كتلة تحالف سائرون، اليوم الاحد، عدم نيتها حضور اجتماعات إختيار بديل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مشيرة الى أن الأمر من "اختصاص الشعب".

وقالت في بيان مقتضب اطلعت عليه السومرية نيوز، إن تحالف سائرون يعلن عدم حضوره اي اجتماعات مع الكتل السياسية لإختيار بديل لعادل عبد المهدي، موضحة أن الأمر من اختصاص الشعب والمتظاهرين.



واعلنت كتلة سائرون، في وقت سابق اليوم الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.





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