رئيس اقليم كوردستان يزور الامارات بدعوة رسمية من ال نهيان ويلتقي بن سلمان

2019/12/01 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني برفقة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، اليوم الاحد، بزيارة الى الامارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان؛ ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، من اجل المشاركة في مراسيم مسابقة جائزة الامارات الكبرى للطيران فورمولا 1.وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان بارزاني التقى على هامش الزيارة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة للامارات ورئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي، والشيخ محمد بن راشد نائب الرئيس الاماراتي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم دبي، والامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وارمين سركيسيان رئيس ارمنستان، ورستم مينيخانوف رئيس تترستان وعدد من الملوك والرؤساء والقادة والوزراء وضيوف المراسيم.واضاف البيان ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني عاد بعد انتهاء المراسيم الى اقليم كوردستان.

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