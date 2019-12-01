للمرة الثانية: غضب النجف يحرق قنصلية إيران وهدنة عند “قبر الحكيم”.. (صور)

2019/12/01 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بان حريقاً ثانيا اندلع في قنصلية إيران في مدينة النجف بعد تجمهر عشرات المتظاهرين حولها.وأظهرت صور حصلت عليها “يس عراق” اندلاع النيران في القنصلية الايرانية بالنجف، ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الايام الخمسة الماضية ، حيث اضرم محتجون غاضبون ليلة الخميس الماضي، (28 تشرين […]

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