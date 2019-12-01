خبير قانوني يوضح ماذا بعد قبول البرلمان لإستقالة عبد المهدي

2019/12/01 | 21:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني، فراس الخزعلي، الإجراءات المناطة برئاسة مجلس النواب بعد قبولها لإستقالة عبد المهدي.

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