مجلس الأمن يناقش الثلاثاء أوضاع العراق وبلاسخارت تقدم تقريرها

2019/12/01 | 21:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعقد مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة جلسة يوم الثلاثاء المقبل، تتناول أوضاع العراق.

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