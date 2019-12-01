إصابة 11 شخصا في إطلاق نار في نيو أورليانز الأمريكية

2019/12/01 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

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أصيب 11 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة نتيجة لإطلاق في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية النار اليوم الأحد.

ووفقا لالشرطة الأمريكية

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