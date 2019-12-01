2019/12/01 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت “كتلة تحالف سائرون”، عن مقاطعة اجتماعات الكتل السياسية الخاصة باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية.وكانت “سائرون” اعلنت سابقاً، اعلنت “التنازل” عن ترشيح رئيس للحكومة، كونها كتلة اكبر في البرلمان، وذلك بعد وقت قصير من التصويت على استقالة عادل عبد المهدي.وذكرت الكتلة في بيان مساء اليوم، “تحالف سائرون يعلن عدم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سائرون” تقاطع اجتماعات اختيار رئيس الحكومة وتعلن موقفا المركز الخبري الوطني.

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