مبيعات {الجمعة السوداء} تسجل نصف مليار دولار

2019/12/01 | 21:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ نافع الفرطوسي

تسجل مبيعات الجمعة السوداء في أسواق الولايات المتحدة الأميركية بكل موسم ارتفاعا جديداً، فقد تجاوزت مبيعات الموسم الحالي نحو نصف مليار دولار خلال ساعات قليلة فقط من فتح المتاجر أبوابها أمام طوابير المستهلكين التي انتظرت عدة ساعات لبدء الموسم، في الوقت الذي تشير فيه توقعات المحللين الى أنَّ إجمالي المبيعات قد وصل الى 4 مليارات وربع المليار بنهاية يوم عيد الشكر.

والأمر مرتبط ايضا بالتسوق عبر الإنترنت في عموم الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أنْ يصل إلى مستويات قياسية للإنفاق خلال موسم الأعياد، لا سيما من متاجر "أمازون" و"والمارات" و" تارجت" وفروعها في العالم بمبالغ طائلة قد تقترب من 150 مليار دولار خلال العام الحالي.



وسر الجمعة السوداء أو الـ (بلاك فرايدي) والإقبال الكبير عليها، فهو بسبب الخصومات والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها الشركات والمتاجر على البضائع ولا سيما تجار التجزئة.

زيادة المبيعات

اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا في يوم عيد الشكر الحالي، جمعت المبيعات عبر الإنترنت نحو 470 مليون دولار وللساعات الأولى فقط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة Adobe Analytics)).



ويتوقع المحللون الذين أشاروا إلى أنَّ الأرباح القوية ترجع جزئياً إلى موسم تسوق سابق، أنْ يصل هذا المبلغ إلى 4.2 مليار دولار بنهاية يوم عيد الشكر.



بينما يتوقع محللون آخرون في الشأن الاقتصادي، أنْ تنمو مبيعات يوم الجمعة الأسود بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 7.5 مليار دولار للموسم الحالي.

خصومات مغرية

وتشير الخصومات الحادة على العناصر والسلع الشائعة، مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وألعاب الفيديو والالبسة، في اليوم السابق لعيد الشكر.

وقال جاسون ووسلي، نائب رئيس المنتجات والمنصة التجارية في (Adobe): "لقد أدى هذا الإقبال إلى نموٍ كبيرٍ في المبيعات عبر الإنترنت حتى الآن.



ما سيكون مهمًا لتجار التجزئة أنْ يتابعوه، فهو فيما إذا كانت الخصومات المبكرة ستؤدي إلى استمرار نمو التجزئة بشكل عام أم لا.



لقد حثوا المستهلكين على إنفاق ميزانيات عطلتهم في وقت مبكر".

ومن المتوقع أنْ يصل التسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية للإنفاق خلال موسم الإجازات 2019، مع تعويض نمو هائل في أيام التسوق الكبرى مثل Black Friday و Cyber Monday عن نافذة مبيعات أقصر لتجار التجزئة في التجارة الإلكترونية.

التجارة الالكترونيَّة

وبشكل عام، فمن المتوقع أنْ ينفق المتسوقون عبر الإنترنت 143.7 مليار دولار في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وفقًا لحسابات Adobe Analytics السنويَّة.

وسيشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بفترة التسوق في عطلة العام الماضي، والتي حققت مبيعات بلغت 126 مليار دولار.

كما من المتوقع ايضاً، أنْ تنمو المبيعات على الرغم من أنَّ فترة التسوق في العطلات أقصر من ستة أيام عن العام الماضي، مع 22 يومًا فقط بين Cyber Monday و Christmas.



تتوقع Adobe أنْ تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية مليار دولار عن كل يوم من تشرين الثاني وكانون الاول لأول مرة على الإطلاق.

وتعرض الأحداث الرئيسة للتسوق عبر الإنترنت التي تتميز بصفقات ترويجية، مثل Black Friday وCyber Monday ، مرة أخرى للنمو الهائل.



من المتوقع أن تنمو مبيعات يوم الجمعة الأسود بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 7.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أنْ تزيد مبيعات Cyber Monday بنحو 19 بالمئة لتصل إلى 9.4 مليار دولار.

زمام المبادرة

ستهيمن منصات التجارة الإلكترونية الرئيسة مرَّة أخرى على مشهد التسوق عبر الإنترنت هذا الموسم.



ويتم تعريف عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من قِبل Adobe على أنها المبيعات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر في المبيعات السنوية - وهو حقل يشمل Amazon و Walmart وTarget.



ويشهد قطاع تجارة التجزئة زيادة بنسبة 65 بالمئة في المبيعات خلال موسم التسوق للعطلات، مقارنة بنسبة 35 بالمئة فقط للمنافذ الصغيرة التي تحقق عائدًا سنويًا يبلغ 50 مليون دولار أو أقل.



ويميل عمالقة التجارة الإلكترونية أيضًا إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الإعلانات لجذب المتسوقين إلى منصاتهم، في حين تعتمد المنافذ الصغيرة على الكلمات الشفهيَّة وكبار المسؤولين الاقتصاديين وغيرها من الطرق العضويَّة.

الهواتف الذكيَّة

استجابة الإنفاق لدى العملاء ارتفعت لأنَّ المزيد من تجار التجزئة يستثمرون في إصدارات الهواتف المحمولة البسيطة والمبسطة لمتاجرهم على الإنترنت.



ستشكل معاملات الهواتف الذكية 36 بالمئة من جميع المبيعات عبر الإنترنت في موسم العطلات هذا، بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي.

وتعدُّ منتجات لعب الأطفال والكحول وألعاب الفيديو من العناصر الشائعة التي يطلبها المتسوقون على هواتفهم الذكية.



وبالنسبة لعمليات الشراء الكبيرة التي تتطلب مزيدًا من البحث، مثل طلبيات الأثاث أو الأدوات التقنيَّة، يميل المتسوقون إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبيَّة الخاصة بهم.

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